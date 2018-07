Pour Tevez, Messi ne doit pas laisser tomber l'Argentine

Alors que Lionel Messi ne s'est pas encore prononcé sur son avenir international, Carlos Tevez, l'ancien attaquant de l'Albiceleste, espère que le quintuple Ballon d'Or va continuer à jouer en sélection.

"Je pense que Leo doit penser à lui-même, a confié Tevez à ESPN. Il faut qu'il réfléchisse, parce que si le projet ne le rend pas heureux, s'il ne se sent pas à l'aise, il aura beaucoup de mal à assumer la responsabilité d'emmener l'Argentine vers le titre."

"En tant que joueur et en tant qu'argentin, je lui dit qu'on a besoin de lui, clame Tevez. On a besoin de lui parce qu'il est l'âme de l'Argentine, et tant qu'il jouera au football, il faut que cela reste ainsi (que Messi joue toujours en sélection, ndlr), parce qu'il est la plus grande star de l'Argentine."