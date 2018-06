Portugal: Ronaldo, Silva, Quaresma, attention aux cartons

En duel avec l'Uruguay samedi soir à 20 heures, pour le deuxième huitième de finale de la Coupe du monde, le Portugal tentera de passer en quarts tout en faisant attention aux cartons jaunes. Ils sont pas moins de six Portugais à risquer une suspension en quarts de finale en cas de carton jaune face à la Celeste: Cristiano Ronaldo, Adrien Silva, Ricardo Quaresma, Bruno Fernandes, Cédric Soares et Raphaël Guerreiro. Du côté de l'Uruguay, seul Rodrigo Bentancur se trouve dans cette position. Pour rappel, le vainqueur de ce match affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre la France et l'Argentine, qui démarre lui à 16 heures.