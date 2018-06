Portugal-Quaresma: "On a été très bons"

Lundi soir, le Portugal a souffert face à l'Iran (1-1) mais se qualifie néanmoins pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en terminant à la deuxième place du groupe B derrière l'Espagne. Poussifs, les champions d'Europe ont tremblé en fin de partie, mais Ricardo Quaresma estime lui que la prestation de son équipe a été de qualité.

"Je trouve qu'on a été très bons. On a atteint notre objectif et maintenant, place à la récupération et à l'analyse du prochain match, a commenté l'intéressé, buteur à la 45e minute et élu homme du match par la Fifa. On sait les difficultés que présente l'Uruguay. C'est une grosse équipe avec de très grands joueurs, donc il va falloir bien se préparer".