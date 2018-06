Portugal-Espagne: Les compos sont tombées

Le premier gros choc de la Coupe du monde 2018 entre le Portugal et l'Espagne (groupe B) a lieu ce vendredi soir à Sotchi à partir de 20h.

Pour cette rencontre au sommet, Cristiano Ronaldo sera accompagné de Gonzalo Guedes en attaque du côté des champions d'Europe. Pour la Roja, Fernando Hierro, nommé sélectionneur il y a deux jours à la place de Julen Lopetegui, Diego Costa sera à la pointe de l'attaque, avec Isco et David Silva en soutien.

Le onze portugais: Rui Patricio - Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro - Bernardo Silva, Moutinho, William Carvalho, Bruno Fernandes - Cristiano Ronaldo, Guedes.

Le onze espagnol: De Gea - Nacho, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba - Koke, Busquets, Iniesta - David Silva, Diego Costa, Isco.

