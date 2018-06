Portugal: Deuxième chance pour Guedes

Le Portugal, après son nul inaugural 3-3 contre l’Espagne vendredi à Sotchi (groupe B de la Coupe du monde), espère prendre les trois points face au Maroc ce mercredi à Moscou (14h, heure de Paris). Les Lions de l’Atlas qui, eux, ont été battus par l’Iran à Saint-Pétersbourg (0-1). Le coach de la Seleçao, Fernando Santos, n’a effectué qu’un changement par rapport au premier match, au milieu de terrain : Bruno Fernandes doit céder sa place à Joao Mario. Gonçalo Guedes, annoncé remplaçant, reste titulaire.

