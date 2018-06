Portugal: André Silva associé à CR7

Le Portugal ne peut pas se relâcher ce lundi soir, au moment d'affronter l'Iran lors de la troisième et dernière journée du groupe B. La qualification pour les huitièmes de finale est en jeu pour les champions d'Europe 2016, ce qui n'empêche pas Fernando Santos d'opérer des changements dans son onze de départ.

Joao Moutinho, Bernardo Silva et Gonçalo Guedes débuteront sur le banc de touche, au profit d'Adrien Silva, Ricardo Quaresma et André Silva. Le onze de départ: Rui Patricio - Cédric, Fonte, Pepe, Guerreiro - Quaresma, Ad. Silva, Carvalho, Joao Mario - An. Silva, Ronaldo.