Pologne: Boniek confirme le forfait de Glik !

C'est un vrai coup dur pour la sélection polonaise qui, à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet), perd l'un de ses cadres les plus en vue.

Kamil Glik (58 sélections, 4 buts), le défenseur de l'AS Monaco et des Aigles Blancs, doit renoncer au tournoi mondial, suite à une blessure à l'épaule droite survenue lundi, à l'entraînement. Un forfait que Zbigniew Boniek, le président de la Fédération polonaise, a lui-même entériné via son compte Twitter dès mardi matin. Un retourné mal maîtrisé lors d'un banal tennis-ballon aurait été fatal au Monégasque, mis devant le fait accompli d'une blessure qui pourrait conduire le joueur sur la table d'opération. Le club de la Principauté devrait avoir son mot à dire. Mais d'ores et déjà le médecin de la sélection a précisé, sur la foi des examens, que "tout a été arraché" et "que l'opération est inévitable".