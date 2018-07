Peter Schmeichel rend hommage à son fils

Gardien légendaire de Manchester United et du Danemark dans les années 90, Peter Schmeichel a vu son fils Kasper suivre son chemin et devenir gardien de but lui aussi. Portier de Leicester depuis 2011, Schmeichel fils est également titulaire en équipe nationale. Et en huitièmes de finale du Mondial 2018, face à la Croatie, il a réalisé une prestation incroyable, malgré la défaite de son équipe (1-1, 3 à 2 aux tirs aux buts).

Le Danois a tout d’abord stoppé un penalty de Luka Modric à seulement trois minutes de la fin de la prolongation, avant de repousser deux tirs aux buts croates, celui de Badelj puis celui de Pivaric.

En hommage à la performance de son fils et de ses coéquipiers, Peter Schmeichel a publié sur Twitter une vieille photo de lui et de son fils main dans la main, accompagnée de la légende: "Sans mots. Je ne peux pas être plus fier de mon pays, de mon fils, de ses coéquipiers, du staff et de notre fantastique sélectionneur Age Hareide. Quand nos larmes auront séché, nous pourrons nous rendre compte de ce que nous avons réalisé".

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm