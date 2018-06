Nigeria: Iwobi remplaçant contre l'Islande

Battu samedi dernier par la Croatie (2-0), le Nigeria doit se relancer face à l'Islande, ce vendredi, dans le cadre de la 2e journée de la Coupe du monde.

Pour cette rencontre, Gernot Rohr a choisi de laisser sur le banc le joueur d'Arsenal, Alex Iwobi, remplacé numériquement par Ahmed Musa.

En face, l'Islande évoluera dans un schéma plus offensif que contre l'Argentine (1-1), avec deux attaquants.

Nigeria: Uzoho - Omeruo, Ekong, Balogun, Idowu - Ndidi, Etebo - Moses, Obi Mikel, Musa - Iheanacho

Islande: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson - Gislason, G. Sigurdsson, Gunnarson, Bjarnason - Finnbogason, Bödvarsson

