Neymar marque un peu plus l'histoire de la Seleçao

De retour aux affaires en cette préparation du Mondial 2018, Neymar ne manque pas une occasion de faire parler la poudre pour rassurer son monde. Buteur la semaine passée face à la Croatie, le génial attaquant du PSG s’est encore fendu d’une remarquable réalisation ce dimanche contre l’Autriche, lors d’un match amical joué à Vienne et allègrement remporté par la Seleçao (3-0).

Peu après l’heure de jeu, l’intéressé a inscrit le but du break en mettant à terre son garde du corps, concluant le travail en finesse dans la foulée. Le 55e but de sa carrière en équipe nationale – un joli rendement pour 85 capes honorées qui le place sur le podium des attaquants brésiliens les plus prolifiques de l’histoire. A hauteur de Romario et tout près désormais de Ronaldo et de ses 62 réalisations.

Le rythme du joueur de 26 ans est tel que même les 77 buts du roi Pelé lui paraissent accessibles. L’ancien sélectionneur auriverde qu’est Luiz Felipe Scolari ne s’y trompe pas, lui qui ose un résumé pour le moins flatteur du prodige ce jour dans les pages du quotidien espagnol El Pais. "Messi est un pur génie, Cristiano est un pur travailleur et Neymar est un joueur qui est un mélange de Messi et Cristiano Ronaldo", souffle le technicien, comparant ainsi Neymar à deux mastodontes qui de leur côté règnent déjà sur l’histoire de leurs sélections (81 buts pour Ronaldo avec le Portugal ; 64 pour Messi avec l’Argentine).

"Je ne connais pas les limites de Neymar, dixit Tite, l’actuel chef d’orchestre de la Seleçao, à chaud devant la presse. Sa capacité technique et créative est impressionnante... Et lâché dans le dernier tiers du terrain, c'est un tueur !" Imparable en effet.