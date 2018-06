Neymar: "Je me sens à 80% de mes capacités"

Un match lui aura suffi pour rassurer son monde. A à peine dix jours du coup d’envoi de la Coupe du monde et plus de trois mois après sa blessure au genou, Neymar a effectué un retour fracassant avec le Brésil. Entré en jeu à la pause, le capitaine de la Seleçao n’a en effet eu besoin que d’une grosse vingtaine de minutes de jeu pour retrouver le chemin des filets et montrer la voie aux siens, les hommes de Tite venant finalement à bout de la Croatie (2-0).

Décisif, Neymar n’a pas non plus oublié de faire le spectacle puisque pour son premier but depuis février, le n°10 brésilien, lancé sur le côté gauche de surface, a su faire fi des trois défenseurs sur son dos pour marquer en force d’une frappe imparable sous la transversale. De quoi ravir le Parisien, tout à son bonheur à l’issue de la rencontre. "Ça fait trois mois que je me suis blessé. Revenir et faire ce que j'aime le plus, jouer au football, et en plus marquer un but, c'est une joie immense. Je suis très heureux", a-t-il ainsi savouré.

Et l'ancien Barcelonais de faire le point sur son état de forme à deux semaines de l’entrée en lice du Brésil en Russie. "Je ressens encore un peu de gêne, mais c'est normal quand on reste autant de temps sans marcher. Je me sens à 80% de mes capacités", a-t-il assuré. Neymar peut compter sur le staff médical de la Seleçao pour parfaire sa condition physique d’ici au grand début des Auriverde. Un staff, le médecin Rodrigo Lasmar en tête, que le Brésilien n'a pas manqué de saluer après son but en allant leur donner l'accolade. "C'était pour le remercier. Pas seulement Lasmar, mais aussi Rafa et Rica (le physiothérapeute et le préparateur physique, ndlr). Ils ont été 24 heures sur 24 avec moi. Et je veux remercier toutes les personnes qui ont été importantes pour moi", a-t-il expliqué.