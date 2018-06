Neuer revient, l'Allemagne s'incline

Les champions du monde n’ont pas gagné depuis cinq matches. Oui, cinq matches ! Et la Mannschaft, après son revers surprise samedi soir en Autriche (2-1), reste même sur deux défaites d’affilée. Les joueurs de Joachim Löw ne se sont donc plus imposés depuis octobre 2017 contre l’Azerbaïdjan, enchaînant depuis trois nuls devant l’Angleterre, la France et l’Espagne, puis une défaite face au Brésil. Pas les pires équipes de la planète, donc, mais celles qu’il leur faudra battre en Russie pour espérer conserver leur titre.

Cette soirée a été mouvementée, avec déjà un gros orage qui a retardé le coup d’envoi de 1h45’ (le match a finalement été lancé vers 19h45). Manuel Neuer, pour son premier match depuis près de neuf mois – c’était le 16 septembre, pour une victoire 4-0 du Bayern face à Mayence en Bundesliga – n’en était plus à ça près… Il n’a pas démérité, sortant notamment un magnifique arrêt à la demi-heure de jeu, main gauche au pied de son poteau (dans le plus pur style Neuer) alors que les siens menaient encore 1-0.

C’est Mesut Özil qui avait ouvert le score dès la 12e minute, bénéficiant d’une erreur du gardien adverse. Mais l’Autriche, non qualifiée pour la Coupe du monde 2018, ne s’est pas laissé abattre. A la 53e minute, Martin Hinteregger a égalisé d’une belle volée du gauche en angle fermé (1-1). Difficile pour Neuer. Et à la 69e, Alessandro Schöpf, le joueur de Schalke 04 - déjà buteur mercredi pour la victoire 1-0 contre la Russie - a conclu un magnifique mouvement collectif. Neuer ne pouvait pas grand-chose non plus.

On retiendra quand même que les Allemands comptaient quatre joueurs majeurs absents, en l’occurrence Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller et Jérôme Boateng (Julian Draxler est lui entré en seconde période). Mais on a forcément vu des champions du monde plus fringants au moment d’aller défendre leur couronne.