Messi songe à la retraite internationale

La finale de la Coupe du monde 2014 face à l’Allemagne et celles de la Copa America contre le Chili, deux fois, en 2015 et 2016, tels sont les récents traumatismes de l’Argentine de Lionel Messi, incapable de s’imposer dans les matches ultimes malgré sa génération dorée. Il y a deux ans, la pilule a été si difficile à avaler que "La Pulga" a un temps tourné le dos à la sélection. Sous le coup de la déception. Avant de se raviser quelques mois plus tard…

Finalement, Lionel Messi a été l’un des grands artisans de la qualification de l’Albiceleste pour cette Coupe du monde 2018 qui s’ouvre dans quelques jours en Russie. Un Mondial qui verra les Argentins affronter en poule l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Pas une sinécure en perspective, d’autant que les rescapés de ce quatuor croiseront avec ceux du groupe des Bleus, qui de leur côté doivent composer avec le Danemark, le Pérou et l’Australie.

La France parmi les favoris de Messi

"Il y a beaucoup d'équipes qui viennent avec beaucoup de confiance, avec un jeu collectif et des individualités", dixit Messi ce dimanche dans un entretien accordé à Sport. Un maître à jouer du Barça qui s’attend à "une Coupe du monde équilibrée". Avec parmi les favoris selon lui "le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, la France et la Belgique". Autant d’adversaires susceptibles de briser encore son rêve de triomphe à l’échelle internationale.

"Ça dépendra de la manière dont ça se passe, de la manière dont ça se termine"

Or si la déception devait une nouvelle fois l’emporter à l’issue de la compétition, Lionel Messi n’exclut pas de raccrocher son maillot ciel et blanc. Pour de bon, s’entend. "Ça dépendra de la manière dont ça se passe, de la manière dont ça se termine, souffle-t-il. Nous venons de perdre trois finales consécutives, cela nous a fait vivre des moments difficiles, en particulier avec la presse argentine." C’est dire si l’Albiceleste joue gros cet été en Russie.