Messi: "Je savais que Dieu était avec nous"

Au bord du gouffre depuis l’humiliation vécue face à la Croatie (3-0) lors de son deuxième match, l’Argentine n’est pas passé loin d’une nouvelle désillusion face au Nigeria. Mais un but de Marcus Rojo à la 86e minute a finalement permis à l’Albiceleste d’arracher sa qualification pour les huitièmes de finale où l’attend un choc majuscule face à la France.

Tout à son bonheur, Lionel Messi, auteur du premier but, n’a pas manqué de savourer cette qualification. "C'est merveilleux d'avoir gagné de cette façon. C'est une joie bien méritée", a-t-il expliqué auprès de la BBC. Et ce avant d’affirmer avoir pu compter sur un soutien de poids. "Je savais que Dieu était avec nous et qu'il n'allait pas nous laisser tomber", a-t-il en effet affirmé.