Messi a tout raté

Vice-champions du monde il y a quatre ans au Brésil, les Argentins ont débuté leur Mondial russe par un piteux match nul face à l’Islande samedi après-midi à Moscou (1-1). Une rencontre que les hommes de Jorge Sampaoli auraient pu remporter si Lionel Messi n’avait pas encore manqué un penalty, signant un quatrième échec sur ses sept dernières tentatives toutes compétitions confondues.

Au lendemain du triplé face à l’Espagne de Cristiano Ronaldo, l’autre quintuple Ballon d’or, la star du Barça est apparue bien esseulée dans l’antre du Spartak. Et malgré son (immense) talent, il ne peut pas tout faire seul, et s’est systématiquement cassé les dents sur la très solide défense des Islandais, surprenants quarts de finaliste du dernier Euro et qui auront totalement laissé le ballon à leurs adversaires (73% de possession pour l'Argentine).

Un Di Maria quelconque

L’Albiceleste, sur le premier but en Coupe du monde d’Aguero, avait pourtant ouvert le score grâce à une magnifique frappe du joueur de Manchester City (1-0, 19e), mais aurait pu être menée depuis la 10e minute de jeu. Après une passe très hasardeuse de Rojo pour son gardien, Bjarnason s’est ainsi retrouvé seul face au but, mais n’a pas réussi à cadrer. Un impair vite réparé par Finnbogasson, après un centre de Gudmundsson repoussé par Caballero, l’attaquant d’Augsbourg égalisant à bout portant (1-1, 23e), alors que Sigurdsson avait l’occasion de doubler la mise (45e).

Messi, qui avait vu sa première tentative boxée par Halldorsson (17e), allait avoir l’occasion de redonner l’avantage aux siens, après une faute de Magnusson sur Meza dans la surface. Mais «la Pulga» ratait donc ce coup de pied de réparation, Halldorsson repoussant ce tir à mi-hauteur en se détendant sur sa droite (64e). Sa frappe allait ensuite frôler le poteau (81e), avant que le portier islandais n’empêche Pavon, remplaçant d’un Di Maria quelconque, de marquer le but de la victoire (87e). Avec la Croatie et le Nigeria encore au programme dans ce groupe D, «le roi Leo» et ses disciples vont sérieusement devoir s’employer…