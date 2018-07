Mérité pour la Suède

Suède-Suisse ce mardi s’est joué à un tir dévié… Manuel Akanji, défenseur central de la Nati, a trompé malgré lui son propre gardien, l’excellent Yann Sommer, sur une frappe du droit de l’omniprésent Emil Forsberg à l’entrée de la surface de réparation helvète (66e). 1-0: le score de cet avant-dernier huitième de finale de la Coupe du monde en Russie ne bougera plus jusqu’à la fin du match. Et il aurait pu ne pas bouger du tout à Saint-Pétersbourg avant au moins une possible prolongation…

C’était pourtant ouvert, décousu, entre deux équipes que l’on présentait comme très proches, en termes de niveau (moyen), et il y a bien eu des occasions, de part et d’autre. Mais les physiques Blagult, qui se sont créés les meilleures, ont pas mal gâché, parfois par la faute de Sommer (parade sur une volée du gauche de Berg en pivot 29e), souvent grossièrement (Marcus Berg 8e, 9e ; Albin Ekdal 41e)… Avant donc de finir par inscrire un but chanceux. Un but chanceux, mais globalement mérité, qui les qualifie pour les quarts, où ils affronteront la Colombie ou l’Angleterre (ce soir 20h, heure de Paris, à Moscou).

Alors peu importe, de leur point de vue, la manière de marquer. Les Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri et compagnie, eux, sont et seront forcément déçus encore un moment de ce dénouement, du sauvetage de Mikael Lustig sur une tête de l’entrant Breel Embolo (79e) ou encore du blocage superbe du portier adverse, Robin Olsen, sur une tête au premier poteau d’Haris Seferovic (90e+1)… Mais eux-mêmes, qui n’avaient perdu qu’une seule de leurs 25 dernières rencontres et qui avait tenu en échec le Brésil, le favori, en phase de groupes (1-1), ont déçu en manquant de folie, de hargne, pour vraiment contrarier le mordant du collectif défensif suédois. La maîtrise du cuir ne fait pas tout…