Maguire, la belle histoire anglaise

L'Angleterre s'apprête à disputer mercredi, contre la Croatie, une demi-finale de Coupe du monde presque inespérée. Il faut dire que, depuis quelques années, les jeunes joueurs anglais au talent prometteur ne parvenaient pas à confirmer au plus haut niveau. Jack Rodwell, Tom Cleverley, Ross Barkley, Luke Shaw, Alex Oxlade-Chamberlain, ... Les espoirs propulsés rapidement sur le devant de la scène et promis à un grand avenir ont éprouvé beaucoup de difficultés à répondre aux attentes du très haut niveau. C'était notamment le cas en défense, puisque les Chris Smalling ou Phil Jones, attendus initialement comme les futurs tauliers de la sélection nationale, ont vu de nouvelles têtes leur passer devant.

Désormais, ce sont généralement Kyle Walker, John Stones et Harry Maguire qui composent la défense à trois de Gareth Southgate depuis le début de la Coupe du monde, au détriment notamment d'un joueur tel que Gary Cahill, au vécu pourtant évident avec Chelsea. Or, parmi ce trio efficace, le dernier cité est sans contestation possible l'invité surprise. Et pour cause, celui qui porte les couleurs de Leicester City n'est international que depuis octobre dernier. Pour ajouter à cela, le natif de Sheffield n'a véritablement découvert la Premier League qu'en 2016-2017, lorsqu'il portait les couleurs de Hull City, malgré trois petits matches dans l'élite deux saisons en amont avec les Tigers.

Et au cours des derniers mois, au contact de Craig Shakespeare puis Claude Puel, le défenseur central a pris une nouvelle dimension chez les Foxes. Au point de vivre une ascension à grande vitesse. Pour preuve, il y a seulement deux ans, Harry Maguire était bien en France pour l'Euro, mais en qualité de simple spectateur, tout heureux de partager sur les réseaux sociaux son expérience dans les tribunes du Chaudron de Saint-Etienne pour soutenir les Three Lions face à la Slovaquie. Sauf que, depuis l'entame du Mondial, le nouveau chouchou des fans britanniques a fait taire les sceptiques éventuels. C'est même lui qui a mis l'Angleterre sur la voie royale en quart de finale, en débloquant la situation de la tête contre la Suède. Et Harry Maguire ne se privera pas si l'occasion se présente à nouveau mercredi face aux Croates...