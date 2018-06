Lineker et ce "débile" de Pepe

Coupable d’une grossière simulation dans les arrêts de jeu après un une tape sur l’épaule de Mehdi Benatia, Pepe a entretenu sa mauvaise réputation.

Cet acte d’anti-jeu n’a évidemment pas échappé à Gary Lineker, l'ancien attaquant ne mâchant pas ses mots au sujet du défenseur portugais.

"See Pepe is still a dick", a-t-il tweeté, ce que l’on peut traduire sobrement par un "Je vois que Pepe est toujours débile."

See Pepe is still a dick. — Gary Lineker (@GaryLineker) 20 juin 2018

Une référence à une simulation similaire commise lors de la finale de la Ligue des champions face à l’Atlético Madrid en 2016 après un coup de Felipe Luis.