Lewandowski, adieu la Russie

Après Salah, Lewandowski est la deuxième grande star du Mondial à prendre la porte ! La Colombie a écrasé la Pologne (3-0), ce dimanche à Kazan lors de la Coupe du monde en Russie. Un résultat lourd de conséquences puisque les deux équipes avaient perdu leur premier match dans le groupe H. Les Polonais sont donc déjà éliminés !

Un résultat logique tant les Cafeteros ont dominé cette rencontre. Yerry Mina a lancé les siens d'un coup de tête devant Wojciech Szczesny (1-0, 40e). Radamel Falcao a doublé la mise, remportant son face à face pour inscrire son premier but dans une Coupe du monde (2-0, 70e). Juan Guillermo Cuadrado a conclu le festival en contre-attaque, sur une ouverture lumineuse de James Rodriguez (3-0, 75e). Robert Lewandowski aura, lui, buté deux fois sur David Ospina (58e et 88e). A presque 30 ans, l'attaquant du Bayern Munich n'est pas certain de goûter à nouveau à l'excitation d'un Mondial.

Les joueurs de José Nestor Pekerman ont confirmé que leur défaite inaugurale n'était qu'un accident dû à l'enchaînement carton rouge-penalty survenu dès les premiers instants contre le Japon (2-1). Avec trois points, les Colombiens se relancent totalement. Ils auront d'ailleurs leur destin en mains lors du troisième match face au Sénégal (4 points), pendant que le Japon (4 points) défiera une Pologne déjà éliminée (0 point). Tout reste possible, mais pour trois équipes seulement.