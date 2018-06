L'Espagne accrochée par le Maroc, mais première

L'Espagne a concédé le nul face au Maroc (2-2) lundi, à l'occasion de la troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde 2018. Les Lions de l'Atlas ont mené deux fois, grâce à Boutaib (14e) puis En-Nesyri (81e) alors qu'Isco (19e) puis Iago Aspas (90e+1) ont égalisé à deux reprises. L'Espagne termine première avec cinq points, grâce au nul du Portugal dans le même temps face à l'Iran, in extremis (1-1). Les deux équipes ont la même différence de buts (+1) mais la Roja a marqué six fois, contre cinq buts seulement pour les Portugais. Les Iraniens terminent troisièmes avec quatre points, le Maroc quatrième avec une unité.