Les salaires des sélectionneurs à la loupe

Allemagne, Brésil, France et Espagne, voici le dernier carré de la Coupe du monde 2018 si l’on prend en compte les salaires des entraîneurs. Dans une enquête de Zoomin TV, un média néerlandais, Joachim Löw est le sélectionneur national le mieux payé au monde, à hauteur de 3,8 millions d’euros par an. Le coach de la Mannschaft est en poste depuis 2006 et a prolongé en 2016 jusqu’en 2020.

Didier Deschamps, revalorisé en octobre 2017, émargerait ainsi à 3,4 M€, ce qui est un peu moins que Tite, en charge de la Seleçao depuis deux ans. L’Espagnol Julen Lopetegui (2,9 M€) et le Russe Stanislav Cherchesov (2,5 M€) complètent le top 5. Bien plus loin dans ce classement, on retrouve Hervé Renard (778 000 euros) et Gernot Rohr (497 000), en charge respectivement du Maroc et du Nigeria, alors que le Sénégalais Aliou Cissé ferme la marche (200 000 euros).

A titre de comparaison, José Mourinho et Pep Guardiola, les deux managers vedettes de la ville de Manchester, émargent à 17 M€ par saison. Ce sont des émoluments colossaux inhérents à la Premier League, puisque Zinedine Zidane, au Real, et Unai Emery, au PSG, ont encaissé 5 M€ durant l'exercice 2017-2018.

Salaire annuel en euros:

1er: Joachim Löw (Allemagne): 3,8 millions

2e: Tite (Brésil): 3,4 millions

3e: Didier Deschamps (France): 3,4 millions

4e: Julen Lopetegui (Espagne): 2,9 millions

5e: Stanislav Cherchesov (Russie): 2,5 millions

6e: Fernando Santos (Portugal): 2,18 millions

7e: Carlos Queiroz (Iran): 1,9 million

7e: Gareth Southgate (Angleterre): 1,9 million

9e: Jorge Sampaoli (Argentine): 1,77 million

10e: Oscar Tabarez (Uruguay): 1,7 million

11e: Hector Cuper (Egypte): 1,5 million

11e: Jose Peckerman (Colombie): 1,5 million

13e: Juan Pizzi (Arabie saoudite): 1,4 million

14e: Bert van Marwijk (Australie): 1,17 million

15e: Ricardo Gareca (Pérou): 1,1 million

16e: Juan Osorio (Mexique): 1 million

17e: Age Hareide (Danemark): 925 000

17e: Akira Nishino (Japon): 925 000

17e: Roberto Martinez (Belgique): 925 000

20e: Vladimir Petkovic (Suisse): 845 000

21e: Hervé Renard (Maroc): 778 000

22e: Helmir Hallgrimsson (Islande): 697 000

23e: Zlatko Dalic (Croatie): 546 000

24e: Gernot Rohr (Nigeria): 497 000

25e: Janne Andersson (Suède): 448.000

25e: Shin Tae-Young (Corée du Sud): 448 000

27e: Hernan Gomez (Panama): 398 000

28e: Nabil Maâloul (Tunisie): 348 000

28e: Oscar Ramirez (Costa Rica): 348 000

30e: Mladen Krstajic (Serbie): 298 000

31e: Adam Nawalka (Pologne): 268 000

32e: Aliou Cissé (Sénégal): 200 000