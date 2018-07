Les Français et les Bleus : l’Amour avec un grand « A »

L’équipe de France enthousiasme de plus en plus les Français : 82% des Français l’ont trouvé convaincante face à l’Uruguay !

Malgré une qualification à la première place de son groupe, l’équipe de France avait quelque peu douché les espoirs de nos concitoyens après ses trois matchs de poule.

Mais les Français se sont bien rattrapés grâce à leur huitième de finale face à l’Argentine : en remportant ce match 4-3 avec la manière et après moult rebondissements, ils ont régalé le public et renoué avec les Français.

Visiblement, malgré un match moins débridé, leur prestation face à l’Uruguay a été jugée comme relevant de la même veine épique : après ce match, nos concitoyens sont encore plus nombreux (82%) à juger que la prestation des Bleus a été « convaincante ».

Résultat : sa popularité n’en finit plus de s’envoler : elle gagne encore 7 points après l’Uruguay, au point que désormais 80% des Français ont une bonne opinion des Bleus !

C’est, évidemment, le plus haut niveau observé depuis un mois et cela consacre une remontée de 30 points par rapport au 29 juin dernier (avant France-Argentine et après France-Danemark), qui était le point le plus bas de la popularité des Bleus depuis des années.

En comparaison sur ces cinq dernières années, ce niveau de 80% de bonnes opinions est tout à fait exceptionnel. Avec ce score, l’EdF égale presque son record de popularité observé juste avant la finale de l’Euro 2016 et juste après la belle victoire face à l’Allemagne en demi-finales. A l’époque, la popularité des Bleus culminait à 81%.

Dans la foulée de cette confiance retrouvée, les Français sont optimistes pour France - Belgique, même s’ils craignent les Diables Rouges : 8 Français sur 10 croient à une victoire… mais toujours sur des scores très serrés !

Logiquement, dès lors, au regard de leur confiance en l’équipe de France, qu’ils aiment et jugent « convaincante », les Français croient très fort à une victoire face aux Belges. Interrogés sur le score à l’issue du match, 73% établissent un score donnant la victoire à la France contre seulement 17% qui pronostiquent un score donnant la victoire à la Belgique. 10% donnent un match nul synonyme de penalties. Si l’on exclut ces matchs nuls, cela signifie que 81% des Français pronostiquent une qualification française contre 19% une qualif' belge.

Le fait qu’un Français sur 10 pense qu’il faudra aller aux tirs aux buts est bien le signe que nos concitoyens, s’ils sont confiants, ont tout de même très peur d’Eden Hazard, Kevin De Bruyne et de leurs coéquipiers. D’ailleurs, la plupart des scores pronostiqués sont extrêmement serrés, indiquant une victoire par un seul but d’écart. 2-1 est ainsi le score le plus souvent cité (par 44% des Français), devant 3-2 (10% des citations) et une victoire belge par 1-2.

Plus globalement, 8 Français sur 10 pensent aussi que les Bleus ont des chances importantes de remporter la Coupe du Monde.

Visiblement, c’est la Belgique qui leur fait le plus peur. D’ailleurs, si la France gagne, ils se partagent à 50/50 sur le choix de l’adversaire idéal pour l’éventuelle finale. Encore plus réjouissant, les Français sont 81% à penser que la France a désormais de grandes chances de remporter la Coupe du Monde. Ils n’étaient pas plus de 33% à le penser après France - Danemark. Cela représente donc une progression de 48 points en l’espace de deux matchs !

Confirmant bien que l’obstacle belge des demi-finales est celui qui nous inquiète le plus, les Français se répartissent pratiquement à 50/50 quant au choix de leur adversaire idéal pour la finale : 47% préfèreraient affronter la Croatie contre 51% l’Angleterre.

En se qualifiant pour les demies, l’équipe de France a atteint l’objectif que lui fixaient les Français et a d’ores et déjà réussi sa Coupe du Monde pour les 2/3 de nos concitoyens ; et selon eux, si elle y est parvenue, c’est avant tout grâce à l’esprit du groupe qu’elle a su créer.

Mieux encore pour « DD » que toutes ces bonnes nouvelles sur l’image de ses joueurs et celle de l’équipe, les Français ne « mettent même pas la pression » à leur sélectionneur pour le match de mardi face à la Belgique. En effet, pour nos concitoyens, de toute façon, ça y est, l’objectif est atteint : 64% estiment qu’en se qualifiant pour les demi-finales, l’EdF a d’ores et déjà réussi sa Coupe du Monde !

Une autre source de satisfaction pour Didier Deschamps tiendra sans doute à ce que les Français partagent sa vision « hoplitique » des choses. Pour les Français, ce ne sont ni les qualités individuelles des joueurs (16%), ni même le travail du sélectionneur (27%) qui expliquent ce parcours et cette qualification pour les demi-finales, mais bien « l’esprit du groupe » (56%).