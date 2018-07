Les Croates critiquent le manque d’humilité des Anglais

Les Bleus sont prévenus : les joueurs de la Croatie possèdent des ressources inépuisables. Après le Danemark et la Russie, battus aux tirs au but, respectivement en huitièmes de finale et en quarts de finale, c’est au tour de l’Angleterre de l’avoir appris à ses dépens, les hommes de Garry Southgate s’inclinant en effet en prolongation (2-1) après avoir pourtant ouvert le score dès les premières minutes de la rencontre.

Et si au vu de la prestation d’ensemble d’Harry Kane et sa bande, mercredi, ce n’est pas la seule insuffisance affichée par la sélection aux Trois Lions, à en croire les Croates, les Anglais ont d'ailleurs essentiellement manqué d’humilité. "Chacun fait ce qu’il pense être juste mais les Anglais pensaient déjà être en finale, a ainsi regretté Ivan Rakitic dans des propos relayés par Marca. Qu’ils continuent à faire leur truc."

Et le ton était le même chez son compère Luka Modric. "Les Anglais nous ont sous-estimés et ça a été une erreur", a-t-il en effet affirmé avant de s’en prendre tout particulièrement à la presse anglaise. "Je pense qu’ils nous ont manqué de respect et ils ont eu tort, a-t-il ajouté. On a lu ce qu’ils ont écrit et on s’est dit ‘Super !’ Voyons qui est fatigué. Ils devraient être plus humbles à l’avenir et respecter leurs adversaires." Pas sûr que le message soit passé...