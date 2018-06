Les compos de Suède-Corée du Sud

Le premier match de la Coupe du monde de ce lundi oppose la Suède à la Corée du Sud, à partir de 14h à Nijni-Novgorod.

Le Toulousain Ola Toivonen est titulaire côté scandinave, alors que la star de Tottenham, Heung-Min Son, tentera de mener les Guerriers Taeguk à la victoire.

La compo suédoise: Olsen - Lustig, Granqvist, Jansson, Augustinsson - Larsson, Ekdal, Forsberg - Toivonen, Berg, Claesson.

La compo sud-coréenne: Kim - Lee, Park, G. Kim, H.-S. Jang - W. Kim, J.-C. Koo, Lee, Ki - Son, H.-C. Hwang, M.-W. Kim

TEAM NEWS // We have the teams for #SWEKOR... #WorldCup pic.twitter.com/l6e1oCpBc8