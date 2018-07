Les compos de Croatie-Danemark

La Croatie se présente dans un onze de départ attendu face au Danemark, ce dimanche à Ninji Novgorod, en huitième de finale de la Coupe du monde.

Les stars que sont Modric, Rakitic, Perisic ou Mandzukic sont bien de la partie, comme le portier monégasque Subasic.

Côté danois, on notera les titularisations de Braithwaite et Knudsen quand Larsen et Sisto étaient pressentis.

Le onze croate: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rebic, Modric, Brozovic, Rakitic, Perisic - Mandzukic.

Le onze danois: Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer, Jörgensen, Knudsen - Eriksen, Delaney, Christensen - Poulsen, Cornelius, Braithwaite.