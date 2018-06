Le Sénégal rate le coche

Le Sénégal a craqué défensivement. Il faut aussi savoir être costaud dans ce début de Coupe du monde qui ne manque pas de buts. Etre capable de verrouiller un résultat lorsque vous menez au score. Les Lions de la Teranga n'ont pas su le faire face au Japon (2-2), ce dimanche à Ekaterinbourg, pour leur deuxième match du Mondial.

Sadio Mané a pourtant ouvert la marque sur une bourde du portier messin Kawashima (1-0, 12e). Takashi Inui a répliqué d'une frappe enroulée du pied droit (1-1, 34e). Ce même Inui aurait pu placer les Nippons devant mais son tir a heurté la barre transversale à l'heure de jeu (61e). Et c'est finalement Moussa Wague qui a redonné l'avantage aux Lions de la Teranga, en force (2-1, 71e). Mais Keisuke Honda a égalisé à son tour, profitant de la sortie hasardeuse de Khadim N'Diaye (2-2, 78e).

Les deux formations ayant remporté leur premier match, elles se partagent les commandes du groupe H avec quatre points. Mais ne creusent pas réellement l'écart sur la Colombie, adversaire le plus coriace sur le papier, qui affronte la Pologne à 20 heures. Des Cafeteros que croiseront les joueurs d'Aliou Cissé au prochain match, lors d'un rendez-vous qui pourrait bien être décisif. "On aura un match important jeudi, confiait à ce propos Sadio Mané au micro de beIN SPORTS. Il faut rectifier nos lacunes et après ce sera l'état d'esprit, être costaud ensemble pour pouvoir gagner." Pourtant invaincu, le Sénégal reste en grand danger.