Le PSG assuré d’être en finale

Ils sont encore huit joueurs du PSG à être en lice en Russie. Après Kevin Trapp, Julian Draxler et Grzegorz Krychowiak qui n’ont pas passé la phase de poules, Angel Di Maria, Giovanni Lo Celso et Gonçalo Guedes ont à leur tour quitté la Coupe du monde lors des huitièmes de finale.

Et grâce à ces huit joueurs, le PSG est même assuré d’avoir un joueur en finale de la Coupe du monde puisqu'Alphonse Aréola, Presnel Kimpembé, Kylian Mbappé pour la France, Thomas Meunier pour la Belgique, Edinson Cavani pour l’Uruguay et Thiago Silva, Marquinhos et Neymar pour le Brésil sont tous dans la même partie de tableau.