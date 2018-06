Le Portugal qualifié sans gloire

Co-leader du groupe B avec l'Espagne avant la troisième et dernière journée, le Portugal n'a pas réussi à conserver son avantage sur la Furia Roja ce lundi soir, en concédant le nul (1-1) face à l'Iran, qui pouvait encore rêver des huitièmes de finale.

C'est Ricardo Quaresma qui a d'abord soulagé les siens d'un but splendide de l'extérieur du pied droit (45e), alors que Cristiano Ronaldo a lui échoué sur penalty (53e) avant le but égalisateur iranien sur penalty de Karim Ansari Fard (1-1, 90e). Les champions d'Europe seront donc en lice au tour suivant samedi prochain, à partir de 20 heures, face à l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez.