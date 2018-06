Le Portugal est-il favori ?

Sacré champion d'Europe en 2016, son premier titre sur la scène internationale, le Portugal a bien débuté la Coupe du monde 2018. Auteur d'un match de très haut niveau pour son entrée en lice face à l'Espagne (3-3), la Selecçao a ensuite assuré l'essentiel face au Maroc (1-0) et à l'Iran (1-1) pour obtenir son ticket pour les huitièmes de finale et une affiche face à l'Uruguay, samedi soir à 20h à Sotchi.

Sans impressionner, l'équipe de Fernando Santos applique jusqu'à présent la recette qui a fait son succès il y a deux ans en France, avec une ossature quasi inchangée. Rui Patricio reste une valeur sûre dans le but. José Fonte et Pepe, à 34 et 35 ans, sont certes un peu vieillissants, mais forment une charnière solide et ont l'avantage de se connaître par cœur. Sur les côtés, les flèches Cedric et Raphaël Guerreiro se montrent souvent intraitables en défense et apportent un danger constant en attaque. Au milieu de terrain, Joao Moutinho et William Carvalho sont très habiles dans le jeu de passes et d'infatigables travailleurs, capables d'être suppléés par Adrien Silva ou Joao Mario.

Une équipe autour de Ronaldo

Révélation du dernier Euro, Renato Sanches a disparu de la circulation, tout comme Nani, mais Gonçalo Guedes et Bernardo Silva les ont remplacés avec talent. Ces derniers, tout comme Bruno Fernandes, ont toutefois été plutôt timides lors de la phase de poules. Ils devront hausser leur niveau de jeu face à la Celeste pour épauler la star de l'équipe, Cristiano Ronaldo, diabolique d'efficacité lors du premier tour (4 buts, dont un triplé face à l'Espagne).

Fernando Santos, cité vendredi par A Bola, préfère toutefois prévenir ses troupes: "Nous devons jouer en équipe. Si Cristiano joue seul, le Portugal va perdre. Nous devons être forts en équipe, tout comme l'Uruguay. C'est difficile pour quelqu'un de jouer seul. Même s'il a marqué trois buts dans un match, il avait une équipe qui travaillait avec lui. Faisons un match entre deux équipes très fortes avec de grands joueurs. Lorsque les équipes sont en mesure de s'annihiler, la différence est faite par les individualités. Alors, souhaitons que Cristiano fasse la différence."

Si, à l'Euro 2016, Eder était sorti du banc pour donner la victoire face à l'équipe de France en finale, un joueur comme Ricardo Quaresma peut être un atout précieux dans le rôle de joker. L'ailier du Besiktas l'a déjà prouvé avec son but fantastique face à l'Iran, d'un extérieur du pied dont il a le secret. En cas de succès face à l'Uruguay, qui a un peu les mêmes qualités avec un bloc solide et deux joueurs hors normes en attaque (Suarez, Cavani), les Portugais pourraient retrouver les Bleus en quarts de finale, si ces derniers se débarrassent de l'Argentine de Leo Messi.