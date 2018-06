Le Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada

L'organisation de la Coupe du monde 2026, la première édition à 48 équipes, a été attribuée ce mercredi aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

La candidature nord-américaine a été préférée à celle du Maroc, lors d'un vote organisé à l'occasion du congrès de la Fifa à Moscou.

Les Etats-Unis avaient organisé le Mondial en 1994. Le Mexique, lui, a déjà accueilli les éditions 1970 et 1986.

The world will unite in North America! #United2026 has officially won the right to host the @FIFAWorldCup!



