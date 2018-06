Le Japon qualifié grâce aux cartons

Le Japon s’est qualifié ce jeudi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie (face à l’Angleterre ou la Belgique), et ce malgré une défaite 1-0 contre la Pologne, déjà out, dans la chaleur étouffante de Volgograd. L’équipe d’Hiroki Sakai, le latéral de l’Olympique de Marseille, s’est extirpée du groupe H grâce à un plus faible total de cartons jaunes que le Sénégal (6-4).

La sélection africaine est éliminée après son revers 1-0 face à la Colombie dans le même temps à Samara. Les hommes d’Aliou Cissé, ancien capitaine des Lions de la Teranga, ont pourtant terminé avec le même nombre de points, la même différence et le même nombre de buts inscrits que les Blue Samurais…

Ces derniers n’avaient besoin que d’un nul pour rejoindre le top 16. Ils se sont finalement inclinés sur une reprise à bout portant du défenseur central Jan Bednarek, qu’ils ont laissé faire sur un coup franc du milieu Rafal Kurzawa (60e). Le Japon contenait jusque-là Robert Lewandowski et ses partenaires, et s’était volontairement passé de son meilleur joueur du moment: Takashi Inui (6 changements au coup d'envoi !).

En parlant de Lewandowski: l’attaquant vedette de la Pologne, peu touché ou carrément transparent, a raté une belle occasion de doubler la mise à la 74e minute. Il n’aura pas réussi à marquer dans ses trois matches de la compétition… Ce dernier contre les Blue Samurais s’est fini dans des circonstances loufoques, peu fair-play, les deux nations se satisfaisant du résultat obtenu – première victoire pour les Polonais – et du contenu – pauvre – produit.