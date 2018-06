Le Graët se plaint de l'état de la pelouse du Vélodrome

Quatrième de Ligue 1 avec un total de points jamais vu pour une équipe venant échouer au pied du podium, l’Olympique de Marseille a bien du mérite. Tel est le sentiment qui domine à la lecture de la lettre envoyée par Noël Le Graet, le président de la Fédération Française de Football, à Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, pour se plaindre de l’état de la pelouse du Stade Vélodrome. Une lettre relayée ce lundi dans les colonnes de La Provence.

"Je souhaitais attirer votre attention sur l'état déplorable de la pelouse du stade Orange Vélodrome"

"Pour lutter à armes égales avec les plus grands clubs européens, il est essentiel d'offrir aux joueurs, au public et aux diffuseurs, des conditions de jeu optimales et des infrastructures de très haute qualité, a ainsi fustigé l’ancien président de la Ligue. Je souhaitais attirer votre attention sur l'état déplorable de la pelouse du stade Orange Vélodrome tout au long de cette saison. Comme vous le savez, la pelouse est le terrain d'expression privilégié des joueurs. Celle de l'Orange Vélodrome a terminé au 16e rang des pelouses de Ligue 1, un classement qui pèse négativement sur l'image du stade et aussi sur les performances de son équipe résidente."

Et si les Bleus n’ont pas disputé la moindre rencontre depuis la demi-finale de l’Euro 2016 face à l’Allemagne (2-0), l’état de la pelouse n’y est peut-être pas pour rien. Noël Le Graët a en tout cas par ailleurs laissé entendre que l’équipe de France pourrait devoir faire l’impasse sur le Stade Vélodrome lorsque la FFF décide de faire jouer les Bleus en province. "Je me permets de solliciter votre intervention pour que la société Arema, qui est chargée de l'exploitation, effectue les investissements nécessaires pour que la pelouse affiche les standards de qualité les plus élevés, dignes d'une équipe qui aspire à jouer les premiers rôles. La qualité de la pelouse est aussi un critère important de choix d'un stade pour les rencontres jouées par l'équipe de France et je serai donc particulièrement attentif à son évolution dans les mois à venir. Vous connaissez mon attachement à la ville de Marseille et à l'impact de son public à chaque fois que l'équipe de France y a disputé des rencontres", a-t-il en effet ajouté.