Le danger, c’est Perisic

Si Luka Modric et Ivan Rakitic, de part leur statut au Real Madrid et au Barça, attirent l’essentiel de la lumière, encore plus que Mario Mandzukic, héros de la victoire, mercredi, face à l’Angleterre (2-1 a.p.), le danger numéro un pour les Bleus pourraient être, dimanche, Ivan Perisic.

Encore auteur d’un but et d’une passe décisive face aux Three Lions, l’ancien Sochalien affiche en tout cas de solides statistiques lors des tournois majeurs avec désormais 6 buts et 4 passes décisives en Coupe du monde ou en Euro. De quoi lui permettre d’égaler Davor Suker, le recordman de buts en sélection.