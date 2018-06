Le champion du monde tombe d’entrée !

Il fallait donc voir dans les dernières sorties en date de la Mannschaft un réel avertissement ! Fraîchement battue par l’Autriche (1-2) et venue à bout difficilement de l’Arabie Saoudite (2-1) avant de rallier son camp de base en Russie, l’Allemagne a loupé son lancement en Coupe du monde ce dimanche à Moscou, surprise par un Mexique coriace et diablement joueur (0-1). Un véritable coup de tonnerre dans ce Mondial 2018 !

Privés d’Hector, leur latéral gauche coutumier, malade, les Allemands n’en avaient pas moins de sérieux arguments sur la pelouse – offensifs notamment avec à la manœuvre les Müller, Özil et Draxler en soutien de Werner. Pourtant face à la vista et la grinta mexicaines, les hommes de Joachim Löw ont rapidement souffert sur leurs arrières, littéralement étourdis par les Vela, Chicharito et autre Lozano. Peu après la demi-heure de jeu, ce dernier se charge ainsi de punir une Mannschaft un peu lâche dans son marquage et sa couverture du terrain. L’action est fulgurante et Neuer, abandonné par sa défense, n’y peut rien (0-1, 35e).

S’ensuivront une fin de premier acte et une deuxième période intenses, avec une Allemagne à la domination stérile – confrontée à un Ochoa intraitable qui plus est – et un Mexique toujours aussi enthousiaste mais un brin maladroit dans ses tentatives de contre. Sans plus de but au final. "C’est une première étape vers le rêve, savourait à chaud Chicharito sur l’antenne de beIN SPORTS. Une petite mais aussi une considérable étape puisque ce sont les champions du monde que nous avons battus ! Maintenant, on peut viser la première place de poule mais tout ça ne servira à rien si nous ne faisons pas des résultats contre la Corée du Sud et la Suède." Des rendez-vous cruciaux également pour la Mannschaft qui sans conteste a perdu gros ce dimanche. D’autant que le deuxième rescapé de ce groupe F risque fort de croiser avec le Brésil en huitièmes…