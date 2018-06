Le Brésil toujours avec Willian

Le Brésil affronte la Serbie ce mercredi soir à Moscou pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe E de la Coupe du monde (20h, heure de Paris). Willian, qui a déçu lors des deux premiers matches de la Seleçao, conserve la confiance de Tite et Joao Miranda est capitaine. Une victoire ou un nul et le Brésil sera qualifié pour les huitièmes de finale.