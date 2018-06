Le Brésil rate son entrée

Les favoris ne sont pas à la fête depuis le début du Mondial. Preuve qu'il faut se réjouir du succès, même étriqué, des Bleus devant l'Australie (2-1), un autre prétendant à la victoire finale, le Brésil, a raté son entrée en lice en Coupe du monde. La Seleçao a concédé le match nul contre la Suisse (1-1), ce dimanche à Rostov.

Les partenaires de Neymar avaient pourtant réussi le plus dur en ouvrant la marque par Philippe Coutinho, d'une frappe enroulée sublime à plus de 20 mètres (1-0, 20e). Mais la formation de Tite a oublié d'enfoncer le clou ensuite et s'est laissée surprendre. C'est Steven Zuber qui a égalisé de la tête sur un corner frappé par Xherdan Shaqiri (50e). Il restait alors du temps aux Brésiliens pour l'emporter. Ils ont eu des occasions mais ont fait preuve de maladresse et buté sur un Yann Sommer inspiré dans la cage suisse.

Neymar a forcé

Neymar, lui, a beaucoup tenté, beaucoup dribblé, provoqué des fautes, des cartons jaunes aussi. Mais la star brésilienne n'a pas su faire la différence, insistant parfois trop individuellement alors que la défense attentive et agressive de la Nati aurait réclamé plus de transmissions rapides pour profiter des décalages. Plus curieux, le choix du Parisien de centrer sur un ultime coup franc dans le temps additionnel alors qu'il avait la possibilité de prendre sa chance pour forcer la décision.

Le Brésil rejoint l'Espagne et l'Allemagne ou même l'Argentine et le Portugal au rayon des équipes attendues qui n'ont pas su s'imposer d'entrée en Russie. Du coup, c'est la Serbie (3 points) qui mène ce groupe E devant Brésiliens et Suisses (1 point). Le Costa Rica ferme la marche (0 point). Face aux Costariciens lors du prochain rendez-vous, les quintuples champions du monde n'auront déjà plus le droit à l'erreur.