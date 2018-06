Le Brésil en impose

Le Brésil est armé, et fin prêt... Avant de prendre la direction de la Russie, la Seleçao de Tite a disputé ce dimanche une deuxième et dernière rencontre de préparation, sur la pelouse du stade Ernst-Happel de Vienne, face à l'Autriche. Et si les partenaires de Joao Miranda sont apparus parfois un peu empruntés, et sans doute entamés sur le plan physique en première période, le deuxième acte a confirmé à quel point cette équipe se positionne comme un véritable prétendant à la victoire finale lors du Mondial à venir. Car plus que la victoire acquise en Autriche (0-3), à mettre en perspective avec le niveau de l'adversité, c'est la qualité globale de la prestation de Paulinho et consorts qui interpelle.

Le sélectionneur, en poste depuis l'été 2016, s'est évertué depuis sa prise de fonction à s'appuyer sur un noyau restreint de joueurs et sur un schéma tactique en 4-3-3 qui permet de mettre les acteurs dans les meilleures conditions possibles. Cette Seleçao compte évidemment sur ses joyaux offensifs Neymar, Willian, Gabriel Jesus, Roberto Firmino ou Douglas Costa pour faire la différence, mais ne délaisse pas le moins du monde le secteur défensif, où les travailleurs Paulinho, Fernandinho et Casemiro participent à un équilibre évident. Et lorsque l'opposant est appelé à passer le plus clair de son temps à défendre, comme il fallait s'y attendre concernant les Autrichiens, Philippe Coutinho intègre les trois du milieu, en l'occurrence en remplacement du Citizen pour l'occasion.

Neymar, quel but !

Et le Brésil n'a plus encaissé de but depuis cinq rencontres. Si le Japon avait réussi à trouver la faille le 10 novembre dernier (1-3), l'Angleterre (0-0), la Russie (0-3), l'Allemagne (0-1), puis la Croatie la semaine passée (0-2), et les partenaires de David Alaba ce dimanche (0-3), n'y sont pas parvenus. Historiquement, les Brésiliens n'ont que rarement su cumuler avec brio ces deux compétences, à savoir se reposer sur des attaquants imprévisibles et talentueux tout en pouvant compter sur une arrière-garde solide et disciplinée. Au sein de laquelle Thiago Silva semble parti pour épauler Joao Miranda, le capitaine du Paris Saint-Germain ayant été préféré au coup d'envoi à son jeune coéquipier.

On en oublierait presque à quel point ce Brésil est apparu quelque peu emprunté en première période, tout en réussissant à débloquer la situation grâce à Gabriel Jesus (0-1, 36e). Au jeu brouillon et au manque de jus et de créativité des 45 premières minutes est venu se substituer un football plus inventif, avec des déplacements plus incisifs, des passes plus inspirées, Neymar a aussi fait parler son talent individuel pour doubler la mise (0-2, 63e), avant de laisser Phillipe Coutinho porter l'estocade (0-3, 69). La Suisse, premier adversaire du Brésil à la Coupe du monde dimanche prochain, peut déjà se préparer à souffrir...