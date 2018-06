L'Argentine renonce à affronter Israël

La Fédération palestinienne a eu gain de cause. Israël et l’Argentine ont en effet dû renoncer à s’affronter, samedi, à Jérusalem. Craignant une récupération politique de ce dernier match de l’Albiceleste avant la Coupe du monde en Russie, les Palestiniens faisaient pression depuis plusieurs jours afin de convaincre les Argentins de ne pas se rendre en Israël.

Les joueurs argentins auraient d'ailleurs été marqués par les protestations devant leur camp d’entraînement à Barcelone depuis lundi, des militants palestiniens n’ayant pas hésité à brandir un maillot de la sélection maculé de peinture rouge sang en plus de les sommer de ne pas jouer ce match. De quoi donc inciter l’Albiceleste à revoir ses plans, le sélectionneur Jorge Sampaoli préférant ne pas jouer cette dernière rencontre de préparation pour pouvoir se concentrer sur le premier match en Russie le 16 juin prochain face à l’Islande.

"L'ambassade d'Israël communique avec regret la suspension du match entre les sélections d'Israël et d'Argentine", regrettant "les menaces et provocations dirigées contre Lionel Messi, qui ont logiquement suscité la crainte des Argentins", a ainsi fait savoir l’ambassade d’Israël en Argentine. "Finalement, nous avons pu faire ce qu'il convenait de faire. Il fallait faire preuve de bon sens et ne pas prendre le risque. Nous croyons que le mieux était de ne pas y aller", a réagi de son côté Gonzalo Higuain sur la chaîne ESPN.

A en croire la télévision argentine, l'Albiceleste réfléchirait à affronter Saint-Marin ou Malte en remplacement.