L'Argentine entre en scène

C'est un peu la grande inconnue de cette Coupe du monde. Où en est l'Argentine d'un quintuple Ballon d'or au moment de débuter son Mondial, samedi contre l'Islande sur la pelouse du Spartak Stadium de Moscou ? Depuis la prise de pouvoir de Jorge Sampaoli en juin 2017, l'Albiceleste n'a pas réussi à donner beaucoup de garanties sportives, surtout pas durant la dernière campagne de qualification en Amérique du Sud... L'ancien coach du FC Séville a parfois été déconcertant en présentant des schémas tactique improbables, avec sept ou huit joueurs à vocation offensive dans un onze de départ où un profil comme Angel Di Maria était amené à évoluer sur le côté gauche de la défense.

En parallèle, l'absence de Mauro Icardi des 23, l'affaire Sergio Romero, écarté sur blessure alors que le portier de Manchester United estimait pouvoir jouer dès le deuxième match de poule, ou le match amical face à Israël annulé dernièrement, ont aussi participé au vaste flou qui entoure l'Albiceleste à l'heure d'affronter les Islandais. Pour ajouter à cela, les quarts de finaliste du dernier Euro ne se posent pas comme les adversaires les plus simples à manoeuvrer. Car en termes d'opposition de styles, difficile de faire plus criant... Les hommes de Heimir Hallgrimsson présentent ainsi des qualités physiques radicalement différentes de celles des Argentins.

Le duel physique des extrêmes

A la vivacité et au centre de gravité bas de Lionel Messi et consorts, Gylfi Sigurdsson et ses compatriotes répondent par de la puissance pure. A l'épaule, l'Argentine aura bien du mal à rivaliser et devra à tout prix éviter le défi physique. Pour preuve, le quotidien Clarin révèle que la taille moyenne des deux effectifs diffère de... dix centimètres, 1m76 contre 1m86. Un écart pour le moins conséquent à ce niveau, mis en exergue par Nicolas Otamendi, Willy Caballero, Marcos Rojo et Maximiliano Meza, seuls joueurs de Jorge Sampaoli à atteindre 1m80. A l'inverse, dans les rangs islandais, un seul joueur ne dépasserait pas cette taille dans le onze de départ annoncé...

Au pays, on craint le rapport de force entre les attaquants Maximiliano Meza (1m80), Angel Di Maria (1m78), Lionel Messi (1m70) ou Sergio Aguero (1m72), et les défenseurs Kari Arnason (1m91), Hordur Magnusson (1m91), Birkir Saevarsson (1m86) et Ragnar Sigurdsson (1m87). Un différentiel moyen de 14 centimètres devrait donc opposer les attaquants argentins aux défenseurs islandais. Une chose est sûre, l'Albiceleste ne devrait que rarement faire usage des ballons aériens pour faire la différence...