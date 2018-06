L'Argentine avec un onze inchangé ?

On ne change pas une équipe qui gagne. D'après les médias argentins, Jorge Sampaoli devrait respecter cet adage bien connu. Le sélectionneur argentin songerait en effet à aligner face à la France le même onze que contre le Nigeria. Et tant pis si l’Albiceleste a été à la peine face aux Super Eagles et n’a dû qu’a un but improbable de Marcos Rojo en toute fin de match de l’emporter (2-1) et de sauver sa tête en Russie.

Ce onze a au moins eu le mérite de l’emporter, ce que n’avaient pas su faire les équipes alignées face à l’Islande (1-1) et la Croatie (0-3) et cela semble suffire à Jorge Sampaoli. Depuis sa prise de fonction, le sélectionneur argentin avait pourtant pris l’habitude de modifier son équipe d’un match à l’autre. A tel point qu’il n’a d'ailleurs pour l’heure jamais aligné deux fois le même onze départ en 15 matches à la tête de l’Albiceleste.

Malgré sa piètre prestation face au Nigeria, Angel Di Maria devrait donc de nouveau être aligné sur le côté gauche de l’attaque et ce afin d’obliger Benjamin Pavard à défendre à en croire Olé. Et il devrait en être de même pour Gonzalo Higuain pourtant lui aussi à la peine contre les Super Eagles. La seule incertitude concernerait Enzo Perez. Non pas en raison de l’entrée en jeu remarquée de Christian Pavon, mais à cause d’une douleur au fessier qui l’a empêché de s’entraîner normalement ce jeudi. Pour autant, le staff argentin préférerait prendre le risque de le titulariser quitte à le remplacer à l’heure de jeu comme contre le Nigeria plutôt que de se passer de ses services au milieu de terrain. Et ce alors que le joueur de River Plate ne doit sa présence en Russie qu’à la grave blessure de Manuel Lanzini quelques jours avant le début de la Coupe du monde.