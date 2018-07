L'arbitre de la finale a été désigné

M. Pitana a été désigné par la Fifa pour arbitrer la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie, dimanche à Moscou. L’Argentin, qui arbitrera là son cinquième match dans ce Mondial, avait déjà œuvré lors du quart de finale remporté par les Bleus devant l’Uruguay. Il sera assisté de ses compatriotes Hernan Maidana et Juan Belatti, et du Néerlandais Bjorn Kuipers en tant que quatrième arbitre. La petite finale entre la Belgique et l’Angleterre, samedi, sera par ailleurs arbitrée par l'Iranien Alireza Faghani.