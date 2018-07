L'Angleterre vainc le signe indien

Après le match ayant opposé l’Espagne à la Russie dimanche dernier, personne n’osait imaginer qu’un huitième de finale de cette Coupe du monde allait de nouveau susciter autant d’ennui. Mais mardi soir, le duel entre l'Angleterre et la Colombie n'a que très rarement permis au public présent dans l'enceinte du Spartak Stadium de Moscou de savourer le spectacle proposé. Au moins pendant le temps réglementaire, où la prestation indigeste des protagonistes de la partie a tristement rappelé, dans un style différent, l'opposition entre la Furia Roja et la Sbornaia. Une rencontre qui s'était elle aussi achevée par une séance de tirs au but, comme ce Colombie-Angleterre.

Et au final, ce sont les Three Lions qui arrachent la qualification, après avoir connu quelques sueurs froides (1-1, 4-3 t.ab.). Car lorsqu'en début de second acte, le précieux buteur Harry Kane obtient et transforme un penalty (1-0, 57e) pour rompre la monotonie d'un jeu insipide, le scénario semble écrit. Encore une fois, l'attaquant des Spurs va sauver le Royaume du naufrage après avoir inscrit son sixième but personnel du tournoi, dont trois sur penalty. Que dire d'autre à cet instant sur cette partie ?

Le réveil colombien en prolongation

Les Colombiens ont alors été encore plus décevants que les Anglais, encore qu’eux avaient au moins l’excuse de devoir se passer des services de James Rodriguez, blessé et absent de la feuille de match. Il y avait pourtant de beaux atouts offensifs présents sur la pelouse par ailleurs, comme Juan Quintero ou Juan Guillermo Cuadrado, censés épauler Radamel Falcao. Mais rien n’avait fonctionné sur la pelouse du Spartak Stadium de Moscou. Jusqu'à cette fin de match un peu folle, une entrée incisive de Mateus Uribe, et un coup de boule rageur de l'incontournable Yerry Mina (1-1, 90e+3). Et de trois buts pour le défenseur central du Barça dans ce Mondial, plongeant ainsi l'Angleterre dans un profond désarroi.

Car, dans les tête britanniques, on voit le spectre de la séance de tirs au but se rapprocher, et depuis 1990 dans les grands tournois, la sélection nationale s'est fait sortir à six reprises via cet exercice singulier. Il y a donc de quoi avoir les jambes qui tremblent, et ce n'est sans doute pas un hasard si, au cours de la prolongation, ce sont les Colombiens qui se montrent les plus entreprenants et les plus menaçants. Ils regrettent sans doute encore plus désormais leur manque d'efficacité, puisque Uribe puis Bacca, en échec sur leur tentative de tir au but, provoqueront la perte et l'élimination des Cafeteros. L'Angleterre passe par la toute petite porte, et il n'y a pas de quoi effrayer particulièrement le solide collectif suédois...