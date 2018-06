L'Allemagne suspend deux membres de son staff

Cette suspension fait suite à un incident qui se serait déroulé à la fin du match Allemagne-Suède, quelques instants après le coup de sifflet final. Selon le sélectionneur suédois Janne Andersson, les deux hommes auraient provoqué le staff nordique (propos recueillis par la presse allemande): "Quand l’arbitre siffle la fin, normalement on se serre la main et on s’en va. Mais certains Allemands ne se sont pas comportés correctement et s’en sont pris à nous."

Le président de la Fédération allemande, Reinhard Grindel, s’est excusé auprès de la délégation suédoise, et la commission disciplinaire de la Fifa a ouvert une enquête.