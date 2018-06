La tactique secrète du Danemark révélée sur un T-Shirt

Au même titre que le Pérou et et l'Australie, le Danemark sera opposé à l'équipe de France dans le groupe C de la Coupe du monde 2018. Pour beaucoup, la tactique du sélectionneur Age Hareide est assez simple à deviner. Miser sur l'un des deux seuls talents de son groupe à évoluer dans un club huitième de finaliste de la Ligue des champions: Christian Eriksen, le stratège de Tottenham. Un T-Shirt de plus en prisé par les supporters danois avant de s'envoler pour la Russie résume assez bien cet état d'esprit.

