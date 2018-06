La Suisse remercie De Gea

Et De Gea commis la boulette ! Tout allait pourtant comme sur des roulettes pour la Roja depuis les premiers instants de la partie. Emmenée par un trident Iniesta-Thiago Alcantara-Silva, en soutien de Diego Costa, la formation espagnole se régalait dans la moitié de terrain suisse, enchaînant les passes et multipliant les mouvements dangereux. Le rythme infligé était d’ailleurs trop dur à suivre pour une Nati qui craquait peu avant la demi-heure de jeu sur un but splendide du jeune Odriozola (1-0, 29e).

Andres Iniesta passait, quant à lui, tout près de doubler la mise avant la pause (41e et 45e+1), sans toutefois y parvenir. Rien ne changeait au retour des vestiaires. Toujours plus pressants, les Ibériques semblaient imbattables, jusqu’à cette montée de Lichtsteiner. Le latéral droit helvète voyait son tir croisé du gauche être capté… puis relâché par De Gea. Une aubaine que ne laissait pas passer Rodriguez, à l’affût au second poteau et qui n’avait plus qu’à catapulter la balle au fond des filets (1-1, 62e).

Une égalisation aussi soudaine qu’inattendue, et qui laissait sans véritable réaction des Espagnols finalement contraints de partager les honneurs au coup de sifflet final. Pas de quoi inquiéter cependant les hommes de Julen Lopetegui dans leur préparation finale, eux qui ont montré de très belles choses dans cette rencontre. Côté suisse, il faudra s’appuyer sur la prestation de ce soir pour croire que tout sera possible pour eux lors de la Coupe du monde 2018.