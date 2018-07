La Seleçao passe à la vitesse supérieure

A l'image de l'équipe de France, le Brésil s'était montré plutôt décevant au cours de la phase de poules, mais la troupe emmenée par Tite avait malgré tout réussi à devancer la concurrence dans le groupe E. Le parallèle entre la Seleçao et les Bleus pourrait aussi être poussé au rendement des stars respectives de ces sélections, à savoir Antoine Griezmann et Neymar, peu à leur avantage sur l'entame du tournoi. Quoi qu'il en soit, malgré des débuts poussifs, Français et Brésiliens seront bel et bien au rendez-vous des quarts de finale, les champions du monde 2002 ayant pris l'ascendant sur le Mexique (2-0) ce lundi à Samara en huitièmes de finale.

Pour El Tricolor, une nouvelle fois, l'aventure planétaire s'arrête à ce stade de la compétition, pour la septième fois de rang, là où les Auriverde rallient le top 8... pour la septième fois de rang. Mais Carlos Vela et les siens sont tombés avec les honneurs, face à un bourreau qui était tout simplement meilleur, ce qui ne l'a pas dispensé de quelques sueurs froides. Car les Mexicains auront notamment réalisé une première demi-heure pleine, se montrant particulièrement ambitieux dans le jeu, avec un pressing tout terrain, beaucoup de mouvement et des transmissions rapides. Ce qui avait bien fonctionné face à l'Allemagne n'a cette fois pas suffi, le Brésil ayant laissé passer l'orage avant de profiter d'un essoufflement inévitable pour accélérer à son tour.

Willian au top

Et c'est Neymar qui a fait la différence rapidement au sortir des vestiaires, suite à une belle combinaison opérée avec Willian (1-0, 50e). Le milieu de terrain offensif de Chelsea, très critiqué au pays mais maintenu dans le onze envers et contre tous, s'est littéralement transformé durant le deuxième acte, multipliant les bons choix et les inspirations. L'ancien joueur du Shakhtar Donetsk a en quelque sorte pris le relais d'un Philippe Coutinho bien moins tranchant ce lundi. Mais la vedette du jour, c'était bien Neymar, passeur décisif en fin de partie pour Roberto Firmino, entré en jeu quelques instants auparavant (2-0, 88e). Et voilà donc la Seleçao en quart de finale, dans l'attente de savoir qui de la Belgique ou du Japon viendra se poser en obstacle sur sa route vers le dernier carré.

Ce sera quoi qu'il en soit sans Casemiro, averti ce lundi et automatiquement suspendu pour la prochaine échéance. Ce qui donnera l'occasion à Tite de faire tourner un peu un onze de départ qui ne change pas depuis quatre matches. Marcelo et Danilo avaient "perdu" leur place sur blessure, au profit de Filipe Luis et Fagner, et si le Citizen ne la récupérera vraisemblablement pas, le Merengue devrait lui pouvoir rentrer au tour suivant après sa petite blessure au dos. La répétition des efforts pour ces titulaires indéboulonnables ne va-t-elle pas finir par se payer ?