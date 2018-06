La Russie battue et devancée par la Celeste

Impériale sur ses deux premiers matches du tournoi, la Russie est tombée de haut lundi après-midi, lors de la troisième et dernière rencontre du groupe A, à Samara. La troupe de Stanislav Cherchesov, déjà qualifiée pour le tour suivant, affrontait l'Uruguay pour la quête de la première place, et a été battue par Diego Godin et consorts (3-0).

Luis Suarez (10e), Denis Cheryshev contre son camp (23e) et Edinson Cavani (90e) ont scellé le succès d'une Celeste qui termine donc en tête de la poule, bien aidée face aux Russes par l'expulsion précoce d'Igor Smolnikov (36e). Oscar Tabarez et ses hommes disputeront donc leur huitième de finale samedi prochain, à 20 heures, contre le deuxième du groupe B, le Portugal, l'Espagne ou l'Iran. Le vainqueur de cette poule devra lui se frotter au pays organisateur dimanche 1er juillet, à partir de 16 heures.