La Roja fait (très) mal à l'Argentine

Quand certains se font peur face à la Russie et perdent face à la Colombie, d’autres mettent 6-1 à l’Argentine. On grossit un peu le trait pour nos pauvres Bleus, qui ne vont tout de même pas si mal. Mais à moins de trois mois de la Coupe du monde 2018, certains, comme l’Espagne vont très, très bien. La Roja, qui restait déjà sur un nul 1-1 chatoyant vendredi en Allemagne, a donc humilié l’Argentine 6-1 mardi soir, à Madrid ! Un succès à tempérer, un peu, par les absences de marque côté argentin.

Lionel Messi a encore été ménagé, lui qui avait déjà manqué la victoire contre l’Italie (2-0), et on rappelle qu’Angel Di Maria ou Sergio Agüero sont aussi absents sur blessure. Mais pour le reste, si Jorge Sampaoli fait débuter un certain nombre de novices, il le cherche bien. En effet, Paulo Dybala ou Mauro Icardi sont toujours écartés sur choix sportif… En face, l’Espagne ne s’est pas fait prier pour punir cette équipe faite de bric et de broc, au moins sur cet instantané de la fin du mois de mars. Giovani Lo Celso, pour ne citer que lui, était titulaire mais n’a fait que symboliser ce calvaire argentin.

Il n’y avait pourtant que 2-1 à la pause en faveur de l’Espagne. Gonzalo Higuain, avec cette grosse occasion d’entrée de jeu (8e), aurait pu donner une autre tournure à cette rencontre. Et après les deux premiers buts de Diego Costa (1-0, 12e) et Isco (2-0, 27e), la réduction de l’écart d’Otamendi (2-1, 39e) laissait l’Albiceleste dans le match. Mais c’est devenu l’orgie au retour des vestiaires, avec notamment ce triplé d’Isco (52e, 75e) et ces deux autres buts d’Alcantara (55e) et Aspas (74e). Un seul être vous manque…