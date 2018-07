La réaction pleine de classe de Suker

Devenu président de la Fédération croate de football il y a ans, Davor Suker n’a pu effacer le traumatisme de la demi-finale 1998. Comme il y a 20 ans, la Croatie s’est en effet inclinée face aux Bleus, vainqueurs 4-2 avec notamment un penalty accordé après l’usage de la vidéo.

L’ancien buteur a néanmoins refusé d’incriminer l’arbitre de la rencontre. "Je ne veux pas parler de l'arbitrage. Sur le penalty, la VAR est intervenue donc je pense que la décision est juste. On a eu deux occasions de revenir à 2-2, si on l'avait fait on aurait pu y croire. Mais les Français étaient très forts, c'est une des meilleures équipes du monde. La meilleure équipe a gagné ce soir", a-t-il réagi.