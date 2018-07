La Premier League perturbée par le Mondial ?

De l'autre côté de la Manche, en parallèle de la belle aventure des Three Lions, de nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours pour s'interroger quant au bien-fondé de la petite révolution mise en place cet été autour du mercato estival. Les clubs anglais ne pourront recruter que jusqu'au 9 août prochain, soit à la veille de la première levée de Premier League. Or, sur une année de Coupe du monde, le marché est assez restreint pendant la compétition, même si des formations telles que West Ham United, Arsenal voire Liverpool ont déjà enrôlé de nouvelles têtes.

Du côté de Manchester United en revanche, c'est plutôt calme depuis les arrivées de Fred et Diego Dalot... Mais pour José Mourinho, outre cette nouveauté à assimiler en matière de recrutement, la Coupe du monde aura un réel impact sur le début de saison en Premier League. Le manager des Red Devils estime que les instances dirigeantes n'ont pas été très inspirées en décidant de faire débuter le calendrier domestique le week-end du 10-11-12 août. Le Portugais cite son équipe en exemple, et annonce d'ores et déjà qu'il sera incapable de présenter une équipe réellement compétitive lors de la première journée. Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Paul Pogba, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Phil Jones et Ashley Young ont disputé la compétition presque jusqu'au bout, sans oublier David De Gea, Fred, Victor Lindelof ou Marco Rojo, éliminés en amont.

"Trois semaines, pour moi, c'est le minimum dont le corps et l'esprit ont besoin pour se reposer", explique l'intéressé sur RT. Ces joueurs reviendront donc à l'entraînement au moment où la Premier League recommencera. C'est difficile à comprendre... Nous aurions pu bénéficier d'une semaine supplémentaire pour la préparation. Pour la compétition de clubs la plus importante d'Europe, c'est vraiment déplorable". Le début d'exercice pourrait donc être faussé en Angleterre, de l'avis du "Special One". Celui-ci invite d'ores et déjà les fans à ne pas considérer le Community Shield, prévu pour le 5 août prochain, entre Chelsea et Manchester City, deux formations également concernées par l'absence de nombreux mondialistes.